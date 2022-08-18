RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зливи, град і шквали: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде дощовою з шквалами і градом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 18 серпня буде дощовою. При цьому у східних, центральних та південних областях очікуються сильні дощі з вітром та градом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у південних, центральних та східних регіонах помірні короткочасні дощі з грозами, вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

У північних, вдень і в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. При цьому лише в Чернігівській області без істотних опадів. Вітер південний, у північних та західних областях північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +18, вдень +25 +27 градусів;
  • на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +24 +31;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +29 +31 градус;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +25 +29;
  • у центральних областях вночі +16 +18, вдень +24 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +17 +19 градусів, а вдень +26 +28.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду та точність прогнозів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні