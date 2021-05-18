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Зливи та град протримаються до кінця доби. Українців попередили про значний рівень небезпеки

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 17:03
Зливи та град протримаються до кінця доби. Українців попередили про значний рівень небезпеки Фото: українців попередили про сильну зливу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Український гідрометцентр прогнозує, що зливи та град утримаються в Україні до кінця доби. Синоптики через негоду оголосили в країні значний рівень небезпеки.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними гідрометцентру до кінця 18 травня дощ в Україні досягне значного рівня, тому було оголошено жовтий рівень небезпечності. Також синоптики прогнозують грози, а місцями град та шквали вітру до 20 метрів на секунду.

Сильний вітер очікується і завтра, 19 травня, у південних та східних областях країни.

Жовтий рівень небезпеки оголошують тоді, коли явища погоди створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу країни. Такі погодні умови вважаються потенційно небезпечними.

Нагадаємо, сьогодні Київ накрила гроза з градом. Сильна злива пронеслася столичним Подолом, в результаті чого там затопило дорогу.

Сьогоднішня негода в Києві спричинила колапс, зокрема в столиці ускладнено рух тролейбусів та трамваїв та падають дерева.

Додамо, дощова погода на один день відійде з території України. Синоптики розповіли, коли це станеться.

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