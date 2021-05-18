Зливи та град протримаються до кінця доби. Українців попередили про значний рівень небезпеки

Український гідрометцентр прогнозує, що зливи та град утримаються в Україні до кінця доби. Синоптики через негоду оголосили в країні значний рівень небезпеки.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій .

За даними гідрометцентру до кінця 18 травня дощ в Україні досягне значного рівня, тому було оголошено жовтий рівень небезпечності. Також синоптики прогнозують грози, а місцями град та шквали вітру до 20 метрів на секунду.

Сильний вітер очікується і завтра, 19 травня, у південних та східних областях країни.

Жовтий рівень небезпеки оголошують тоді, коли явища погоди створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу країни. Такі погодні умови вважаються потенційно небезпечними.