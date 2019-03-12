Через зливи в Сан-Паулу загинули понад 10 осіб

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Будівлі околиць зазнали обвалення

Не менше 12 осіб загинули через зливи в Сан-Паулу (Бразилія) і його околицях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал UOL.

За повідомленнями метеорологів дощ триватиме ще не менше 48 годин. Губернатор штату Жоау Доріа закликав населення не залишати своїх будинків без необхідності.

"Це дозволить уникнути незручностей для комунальних служб і рятувальників і не буде наражати на небезпеку ваші життя", - йдеться у зверненні до місцевих жителів.

Зазначено, що при руйнуванні будівель в результаті сходу обвалів загинули не менше 5 осіб. Ще не менше трьох потонули в потоках дощової води. Серед жертв є однорічна дитина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні США через бурі без електропостачання залишилися понад 23,5 тис. осіб.

За інформацією телеканалу, через негоду в штаті Арканзас без доступу до електроенергії опинилися близько 13,5 тис. осіб, і понад 10 тис. - в Техасі. Національний центр США по спостереженню за ураганами попередив про сильні вітри і гради в штатах Теннессі, Міссісіпі і Кентуккі.