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Через зливи в Дніпрі та Маріуполі затоплені більше 200 дворів та будинків

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Субота 19 червня 2021 08:38
Через зливи в Дніпрі та Маріуполі затоплені більше 200 дворів та будинків Фото: в Дніпрі та Маріуполі затоплені сотні дворів (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Станом на ранок 19 червня, у містах Дніпро та Маріуполь ускладнені погодні умови. Через це там підтоплені понад 150 дворів та 62 будинки.

Таку інформацію оприлюднили в ДСНС.

Так, у місті Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах залишаються частково підтопленими 62 приватних житлових будинки та 120 дворогосподарств. При цьому з 2 червня всього було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств).

Протягом доби 18 червня підрозділами ДСНС відкачано понад 63 тисячі кубометрів води (а з початку літа – 483 тисячі кубометрів).

Крім того, в місті Маріуполь внаслідок ускладнення погодних умов залишаються частково підтопленими 32 присадибні ділянки та дачні будинки в садовому товаристві "Метеор". 17 червня внаслідок підняття рівня води стався перелив через дамбу Старокримського водосховища, яке розташоване на річці Кальчик. Рівень води поступово знижується.

РБК-Україна писало, що в Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі.

Нагадаємо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна. Постраждали щонайменше вісім осіб, в місті введено режим НС.

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