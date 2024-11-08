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"Левый Берег" с "Ингульцем" разошлись нулями в противостоянии аутсайдеров УПЛ

Фото: "Левый Берег" – "Ингулец" (ФК "Левый Берег")
Автор: Андрей Костенко

Столичный "Левый Берег" и "Ингулец" из Петрового не выявили победителя в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Левый Берег" – "Ингулец" – 0:0

Встречались последняя ("Ингулец") и третья с конца ("Левый Берег") команды УПЛ. Начало игры задержалось почти на полчаса из-за воздушной тревоги в Киевской области.

На поле соперничали равные по классу коллективы и поединок получился достаточно боевым. Уже на старте команды обменялись острыми выпадами. Сначала игрок киевлян Кисленко проверил Паламарчука, а затем Виливальд из "Ингульца" угрожал воротам Механива.

Впоследствии инициатива перешла к гостям, еще несколько раз беспокоившим голкипера "аистов". "Ингулец" даже забил на 32-й минуте. Однако взятие ворот отменили, потому что Малыш, завершавший атаку гостей, подыграл себе рукой.

После перерыва картина не изменилась. Подопечные Василия Кобина продолжали атаковать: моменты имели Волохатый и Пятов. Игроки Виталия Первака проснулись только на 70-х минутах, после серии замен. Героем киевлян мог стать Когут, который на 73-й минуте имел прекрасную возможность забить. Однако Паламарчук спас "Ингулец".

После ничьей турнирное положение соперников не изменилось. "Ингулец" с 6-ю очками продолжает идти последним. А "Левый Берег", имеющий в активе 9 пунктов, опережает только клуб из Петрового и земляков из "Оболони".

Отметим также, что "Ингулец" остается единственным коллективом, который еще не побеждал в УПЛ. "Левый Берег" в свою очередь продолжил собственную безголевую и безвыигрышную серию, достигшую восьми матчей.

Ранее первую победу в УПЛ после возвращения в "Ворсклу" одержал Юрий Максимов.

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