У Лівії протестувальники взяли штурмом і підпалили будівлю парламенту

Учасники протестів атакували і підпалили будівлю Палати представників в Тобруку на сході Лівії. Демонстранти вимагають розпуску влади і проведення нових виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У багатьох кабінетах демонстранти палили офіційні документи, після чого були пошкоджені цілі кабінети, зали для зустрічі і гостьові будинки.

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS — RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022

Водночас у Триполі люди вийшли на вулиці з вимогою розпуску органів влади, якнайшвидшого проведення президентських і парламентських виборів, а також виведення найманців та іноземних сил.

"У нинішніх важких політичних і соціальних умовах молодь вимагає від президентської ради розпустити всі органи влади, оголосити надзвичайний стан в країні, врегулювати кризу з електроенергією, прискорити проведення виборів і домогтися виведення іноземних найманців з країни", - йдеться в заяві демонстрантів.

لادبيبة ولاباشاغا ولا ولاا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم https://t.co/x5HazZ5T2G — From Libya, For libya (@itscanster) July 1, 2022

Зазначимо, в лютому 2021 року сторони багаторічного збройного конфлікту в Лівії домовилися про формування перехідного уряду.

24 грудня в Лівії були заплановані президентські вибори, а потім мали відбутися парламентські. Однак в останній момент їх відклали на невизначений термін. У Лівії встановилося двовладдя і спалахнули протести.