"Ливерпуль" уничтожил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов, "Барселона" и "Интер" завершили ничьей

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Группа A

"Рейнджерс" – "Ливерпуль" – 1:7

Голы: Арфилд, 17 – Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 81, Эллиотт, 87

Группа B

"Байер" – "Порту" – 0:3

Голы: Галено, 6, Тареми, 53, 64 (оба – пенальти)

Нереализованный пенальти: Демирбай, 16 (Б)

Группа C

"Барселона" – "Интер" – 3:3

Голы: Дембеле, 40, Левандовски, 82, 90+2 – Барелла, 50, Мартинес, 63, Госсенс, 89

"Виктория" Пльзень – "Бавария" – 2:4

Голы: Виканова, 62, Климент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35

Группа D

"Тоттенхэм" – "Айнтрахт" – 3:2

Голы: Сон, 20, 36, Кейн, 28 (пенальти) – Камада, 14, Алида, 87

Нереализованный пенальти: Кейн, 90+2 (Т)

Удаление: Тута, 60 (А, вторая желтая карточка)

"Спортинг" – "Марсель" – 0:2

Голы: Гендузи, 20 (пенальти), Санчес, 30

Удаление: Эсгаю, 19, Гонсалвеш, 61 (оба – "Спортинг", вторые желтые карточки)

После всех этих перипетий только одна команда добавилась в список участников плей-офф. "Бавария" одержала уверенную победу в Чехии и стала недосягаемой для двух из трех соперников в группе. За мюнхенцев забивали Мане и Мюллер в стартовые 15 минут, а перед перерывом Горецка оформил дубль. Два гола "Виктории" во втором тайме подсластили горечь поражения хозяевам.

В свою очередь "Рейнджерс" забил первым дома и нарвался на грандиозный ответ мерсисайдцев. "Ливерпуль" оформил 7 (!) ответных голов. В первой 45-минутке отличился только Фирмино. А вот во второй половине кроме бразильца также забивали Нуньес, Салах (трижды) и молодой Эллиотт.