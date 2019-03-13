"Ліверпуль" вибив "Баварію" і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Мане оформив один з найважливіших дублів в своїй кар'єрі

"Бавария" на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене проиграла "Ливерпулю" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3.

На 26 минуте счет в матче открыл нападающий "Ливерпуля" Садио Мане. Через 13 минут мяч в собственные ворота отправил защитник "мерсисайдцев" Жоэль Матип. На 69 минуте "Ливерпуль" вновь смог выйти вперед в счете - гол на свой счет записал голландский защитник Вирджил ван Дейк. В концовке Мане оформил дубль в этом матче.

Первая встреча команд, которая состоялась на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, завершилась в нулевую ничью. Таким образом, английский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мюнхенская команда завершает выступление в турнире.