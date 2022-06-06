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"Ліверпуль" продовжив контракт із ветераном команди

Фото: Джеймс Мілнер в обіймах Юргена Клоппа (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво англійського "Ліверпуля" домовилося щодо продовження співпраці з досвідченим півзахисником Джеймсом Мілнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

36-річний універсал мінімум ще на сезон залишиться на "Енфілді". Прийдешній сезон для Мілнера стане восьмим у футболці мерсисайдців.

Термін дії попередньої угоди англійця з "Ліверпулем" спливав 30 червня. У продовженні співпраці з ним був особисто зацікавлений керманич "червоних" Юрген Клопп. Німецький фахівець цінує Мілнера, зокрема, за здатність закрити кілька позицій на полі.

Ветеран перебрався на "Енфілд" влітку 2015-го. З тих пір Мілнер провів 289 матчів у всіх турнірах, у яких забив 26 м'ячів і віддав 44 результативні передачі. Раніше він виступав за "Манчестер Сіті", "Астон Віллу", "Ньюкасл", "Лідс" і "Свіндон".

До слова, раніше зібрали реакції соцмереж на поразку збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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