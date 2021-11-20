"Ліверпуль" зупинив "Арсенал", відвантаживши супернику чотири сухих голи

У першому таймі" мерсисайдці " діяли трохи гостріше, що в підсумку і призвело до гола. Правда, відзначитися змогли лише після стандарту. На 39-й хвилині Олександр - Арнольд навісив у штрафну на Мане, що набігає, який головою переправив м'яч від газону в сітку-1:0.

У другому таймі перевага "Ліверпуля" стала більш очевидною. У підсумку господарі відвантажили канонірам ще три голи - результативні удари на рахунку Жоти, Салаха і Мінаміно. "Арсенал" ж не зміг відповісти навіть голос престижу.

Для канонірів це перша поразка з серпня. Після перемоги у "Ліверпуля" стало 25 очок, що дозволило їм вийти на друге місце. У "Арсеналу" Залишилося 20 і п'яте місце.