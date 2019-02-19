"Ліверпуль" і "Баварія" розійшлися миром в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ

Матч-відповідь відбудеться 13 березня

"Ливерпуль" сыграл в ничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Энфилд" завершилась со счетом 0:0.

Несмотря на нули на табло, поединок прошел в высоком темпе. Моментов команды создали примерно поровну. У хозяев ближе всех к голу были Мане и Матип, у гостей - Гнабри.

На 28 минуте встречи защитник мюнхенцев Йозуа Киммих получил желтую карточку. Для игрока это предупреждение стало третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он пропустит ответный матч в Германии. А вот состав "мерсисайдцев" вернется ван Дейк.

Ответный матч "Бавария" - "Ливерпуль" состоится 13 марта на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.

В паралельной игре 1/8 финала ЛЧ встречались "Лион" и "Барселона", которые также не выявили победителя. Первый матч в Лионе на стадионе "Стад де Люмьер" завершился вничью со счетом 0:0.

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