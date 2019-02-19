Ліверпуль - Баварія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома принимает мюнхенскую "Баварию". Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

19 февраля 21:55

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

Букмекеры считают фаворитом первой встречи английский клуб. Так, в конторе bet365 на "красных" можно поставить с коэффициентом 2,05. На успех гостей установлен коэффициент 3,60. Ничейный результат оценивается в 3,80.

Букмекеры из William Hill также прогнозируют успех подопечных Юргена Клоппа, установив коэффициент на их победу 2,05. В то время, как на успех немецкой команды можно поставить с коэффициентом 3,50. Ничью здесь оценили в 3,60.

bwin выставили следующие коэффициенты на матч: победа "мерсисайдцев" - 2,05, ничья - 3,75, победа гостей - 3,40.