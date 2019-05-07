Ліверпуль - Барселона: де дивитися матч

Фото: "Ліверпуль" - "Барселона" (twitter.com/LFC)

Де і коли розпочнеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" і "Барселона" зіграють у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2018/19. Букмекери більше схиляються до перемоги команди Юргена Клоппа.

7 травня 22:00

Ліверпуль, стадіон "Енфілд"

На стадіоні "Енфілд" у вівторок, 7 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Барселоною".

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Час початку матчу - 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першій грі "Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому півфіналі Ліги чемпіонів.