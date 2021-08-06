Злива на заході України: є загроза підтоплень та селевих потоків

У західних областях України очікуються зливи. В результаті можливі підтоплення та селеві потоки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні очiкуються пiдйоми води над рівнями протягом 6 серпня на річках Закарпатської області на 0,3-0,8 м, річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська,Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1,3 м.

Також 6 та 7 серпня на річках басейнiв Прута та Сiрету та лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0,2-1,0 м може піднятись рівень води в річках, без негативних наслідків.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з затопленням понижених мiсць в населених пунктах, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв грунту (рiвень небезпеки помаранчевий)