Злива в семи областях. Погода в Україні зіпсується: прогноз на сьогодні

В Україні погіршилася погода, частина областей накриє злива. Температура повітря буде "плюсова".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр
У вівторок очікується суха і тепла погода тільки в західних, північних і частково центральних областях.
Вдень на заході буде + 8+11, а вночі 0+3. На півночі країни прогнозують вдень +7+9, а вночі +2+4. У центральних областях вдень буде +8+10, а вночі +3+6.
Дощі будуть у східних, південних областях. На сході вдень очікується +9+13, а вночі +4+8. На півдні вдень +11+15, а вночі +5+9.
У Києві сьогодні сухо. Температура повітря вдень становитиме +8+10, а вночі +3+5.