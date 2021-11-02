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Злива в семи областях. Погода в Україні зіпсується: прогноз на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні погіршилася погода, частина областей накриє злива. Температура повітря буде "плюсова".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр

Прогноз у всіх областях

У вівторок очікується суха і тепла погода тільки в західних, північних і частково центральних областях.

Вдень на заході буде + 8+11, а вночі 0+3. На півночі країни прогнозують вдень +7+9, а вночі +2+4. У центральних областях вдень буде +8+10, а вночі +3+6.

Дощі будуть у східних, південних областях. На сході вдень очікується +9+13, а вночі +4+8. На півдні вдень +11+15, а вночі +5+9.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні сухо. Температура повітря вдень становитиме +8+10, а вночі +3+5.

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Погода в Україні