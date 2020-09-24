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Злива накрила Мадрид. Рух метро паралізовано

Мадрид, Четвер 24 вересня 2020 22:35
Злива накрила Мадрид. Рух метро паралізовано
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 24 вересня, у Мадриді (Іспанія) спостерігалась сильна злива. Вона спричинила значні перебої в роботі метро столиці.

Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, з 8:30 до 10:00 іспанську столицю накрило сильним дощем, подекуди випало від 17 до 19 літрів води на кв. м. Компанія Metro de Madrid повідомила зранку про перерване обслуговування або закритий доступ до кількох станцій п'яти приміських ліній.

На деяких станціях вода повністю покрила колії і піднялася майже до перонів. Дощ негативно вплинув і на роботу приміських потягів. Поліції Мадрида довелося тимчасово перекрити рух на деяких дорожніх ділянках.

Зазначається, що близько 12:00 ситуація нормалізувалася.

Нагадаємо, раніше на півдні та центрі Італії спостерігалися екстремальні погодні умови, внаслідок чого загинули щонайменше чотири людини.

Також РБК Україна писало, що в Індії в результаті повені в штаті Одіші загинули 17 людей, також негода пошкодила 10 382 будинки.

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