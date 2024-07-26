Литейщики призвали Кабмин отказаться от унификации тарифа на распределение электроэнергии

"Литейщики существенно уменьшили использование электроэнергии. Но если унифицируют тариф на распределение, половина предприятий точно не будет работать. Так что стоит уже вопрос не о конкурентоспособности, а о том, чтобы предприятие просто существовало и работало. Поэтому в результате энергетические компании все равно не получат тех" денег, которые планируют, потому что их просто некому будет платить", - пояснил Клименко.

Он также отметил, что если такая инициатива будет принята, то промышленность Украины будет разрушена, и ее практически невозможно будет восстановить после завершения войны. Поэтому денег, полученных от унификации тарифа на распределение, не хватит даже на то, чтобы перезапустить предприятия.

"Из-за этого от литейщиков я хочу сказать: не нужно этого делать. Это решение будет не в пользу людей. Автоматически, через систему торговли, люди снова обеднеют. И это вызовет негативные, я так думаю, процессы в обществе", - резюмировал Клименко.

Напомним, НКРЭКУ в середине июля планировала рассмотреть проект постановления, которым должны были объединить в один два класса потребителей электроэнергии, и установить для них единый тариф. Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.

От унификации тарифа пострадают прежде предприятия ГМК, цементные заводы, агропредприятия и другое экспортно ориентированное производство. Помимо этого, попытка ввести в Украине единый тариф противоречит Директиве 2019/944 и Регламенту 2019/943, имплементация которых предусмотрена программой Ukraine Facility. Эти документы предусматривают, что тарифы на распределение должны быть прозрачными, недискриминационными и соответствовать реальным расходам.