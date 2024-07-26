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Литейщики призвали Кабмин отказаться от унификации тарифа на распределение электроэнергии

Фото: литейщики призвали Кабмин отказаться от унификации тарифа на распределение электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Предприятия литейной отрасли заявили, что унификация тарифа на распределение электроэнергии приведет к закрытию предприятий и росту социальной напряженности.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации литейщиков Украины Степан Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Литейщики существенно уменьшили использование электроэнергии. Но если унифицируют тариф на распределение, половина предприятий точно не будет работать. Так что стоит уже вопрос не о конкурентоспособности, а о том, чтобы предприятие просто существовало и работало. Поэтому в результате энергетические компании все равно не получат тех" денег, которые планируют, потому что их просто некому будет платить", - пояснил Клименко.

Он также отметил, что если такая инициатива будет принята, то промышленность Украины будет разрушена, и ее практически невозможно будет восстановить после завершения войны. Поэтому денег, полученных от унификации тарифа на распределение, не хватит даже на то, чтобы перезапустить предприятия.

"Из-за этого от литейщиков я хочу сказать: не нужно этого делать. Это решение будет не в пользу людей. Автоматически, через систему торговли, люди снова обеднеют. И это вызовет негативные, я так думаю, процессы в обществе", - резюмировал Клименко.

Напомним, НКРЭКУ в середине июля планировала рассмотреть проект постановления, которым должны были объединить в один два класса потребителей электроэнергии, и установить для них единый тариф. Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.

От унификации тарифа пострадают прежде предприятия ГМК, цементные заводы, агропредприятия и другое экспортно ориентированное производство. Помимо этого, попытка ввести в Украине единый тариф противоречит Директиве 2019/944 и Регламенту 2019/943, имплементация которых предусмотрена программой Ukraine Facility. Эти документы предусматривают, что тарифы на распределение должны быть прозрачными, недискриминационными и соответствовать реальным расходам.

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Электроэнергия