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З Литви вислали мігранта, який імовірно пов'язаний з терористами

Автор: Валерія Поліщук

У Литві виявили нелегального мігранта, який імовірно мав зв'язки з терористами. Його вже вислали з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Так, цієї людини точно немає зараз в Литовській Республіці", - заявила глава МВС Литви Агне Білотайте.

За її словами, відповідальні відомства продовжують пильно спостерігати за ситуацією, діляться інформацією з іншими країнами і "роблять відповідні дії".

Литовські відомства встановили, що у десятків із затриманих польськими посадовими особами мігрантів були докази, що зв'язують їх з екстремістською діяльністю, включаючи зв'язки з "Талібаном" і угрупованням "Ісламська держава".

Деякі з цих мігрантів раніше також проживали в Росії.

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