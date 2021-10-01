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Литву добровільно покинули понад 170 нелегалів

Автор: Валерія Поліщук

176 мігрантів, які незаконно в'їхали в Литву через Білорусь, вже добровільно покинули Литву або були вислані. Минулого тижня іракські дипломати допомогли 63 мігрантам оформити проїзні документи і пройти формальності для репатріації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

У видання не уточнює, скільки з цих людей скористалися процедурою добровільного повернення, яка передбачає надання квитків і разову допомогу в розмірі 300 євро.

"Ми намагаємося якомога тісніше співпрацювати з Іраком з питань репатріації їх громадян. Ми розуміємо, що люди, які вирішили нелегально в'їхати в ЄС, були введені в оману білоруським режимом, але наша мета - зупинити це. Ми робимо все можливе, щоб маршрут нелегальної міграції через Литву був забутий. Ті, кому загрожує реальна небезпека, можуть звернутися за допомогою на законних підставах", - заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

На розгляді зараз знаходиться 690 заяв про надання притулку, проте ще жодна людина не отримала притулок. Всього було зареєстровано 2 804 заяви про надання притулку. Кожен випадок оцінюється індивідуально.

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ЛитваМіграційна криза в ЄС