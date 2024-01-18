В Литве считают, что России не хватит ресурсов для провокации возле стран Балтии

России не хватит сил для проведения провокаций в Балтийском регионе Москва направила ресурсы на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, цитируемого LRT.

"Когда речь идет о подготовке России в нашем регионе, все замечают, что Россия направила весь потенциал своих сухопутных войск на Украину, перебросила их на фронт", - сказал он.

Глава Минобороны добавил, что Россия держит в Балтийском регионе другие силы - авиацию, ракеты, тактическое ядерное оружие, флот. Но Москва не имеет большого числа сухопутных сил.

Поэтому, по мнению литовского министра, РФ не может полноценно совершать какие-либо провокации вблизи стран Балтии.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

В Министерстве обороны Литвы также прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, поскольку Москва сосредоточилась на Украине.