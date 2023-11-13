В Литве готовятся к лишению гражданства балерины Лиепы, она поддержала агрессию РФ

Литовскую балерину Илзе Лиепу могут лишить гражданства за высказывания, в которых она поддержала российского диктатора Владимира Путина и войну против Украины.

Об этом заявил Департамент миграции Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"В пятницу Департамент миграции направил запросы в ответственные учреждения страны с просьбой дать оценку публичным заявлениям Илзе Лиепы", - говорится в заявлении.

По сообщению департамента, если будет установлено, что действия этого человека представляют угрозу национальной безопасности, ведомство подготовит предложение МВД обратиться к президенту с просьбой о лишении гражданства.

Согласно закону о гражданстве, лицо теряет литовское гражданство, приобретенное в порядке исключения, если оно своими действиями угрожает интересам безопасности Литвы, публично выражает поддержку государству, угрожающему интересам безопасности Литвы или другого государства-члена Европейского Союза, их союзникам.

Канцелярия президента Литвы уверяет, что глава государства Гитанас Науседа примет решение по этому вопросу после получения выводов Комиссии по вопросам гражданства.

Что этому предшествовало

В интервью популярному российскому YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" Лиепа, которая имеет как литовское, так и российское гражданство, осудила страны Балтии за их поведение и поддержала войну против Украины.

"У меня нет никаких сомнений в том, о чем говорит наш президент. Хотя как раз с той стороны говорят, что мы обмануты, и что Кремль затуманил нам мозги. Но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, что это как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем, что это противостояние наших смыслов, наших глубинных ценностей. К сожалению, Украина стала разменной монетой, но у нас нет другого выхода", - цинично сказала балерина.

Илзе Лиепа

Советская и российская балерина, актриса театра и кино, народная артистка РФ, народная артистка Карелии, лауреат государственной премии РФ и национальной театральной премии "Золотая маска".

В 2018 году была доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

В 2022 году поддержала нападение России на Украину. 18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма и в поддержку военной агрессии России против Украины.

В Литве уже лишали гражданства за связи с Россией

Фигуристку Маргариту Дробязко в сентябре лишили литовского гражданства. Причиной этого стали ее связи с Россией.

До этого Комиссия по вопросам гражданства рекомендовала президенту лишить мелочности гражданства.