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У Литві стартували військові навчання за участі країн НАТО

Автор: Анастасія Рокитна

У Литві розпочалися міжнародні військові навчання "Залізний вовк - 2021". Участь в навчаннях беруть також військові країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

В ході навчань оцінять здатності виконувати операції по нападу, оборони та інші військові операції дислокованими в Литві Силами передового базування НАТО, Штабу батальйону мотопіхоти їм Альгірдаса, що входить в бригаду Gelezinis Vilkas і роти розвідки.

Майже два тижні на полігоні в Пабраде і навколо нього в навчаннях братимуть участь понад 3 тисяч військових з Литви та інших 12 країн НАТО і партнерів.

У навчаннях також візьме участь майже 1 тисяча одиниць військової техніки: танки Leopard і Abrams, бойові машини піхоти Marder, CV 90, VCI Pizarro, БТР Stryker, Fuchs і Boxer, самохідні артилерійські гаубиці PzH2000, транспорт тилового забезпечення і адміністративного призначення.

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ЛитваНАТО