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У Литві допустили введення нового локдауну

Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс занепокоєний зростанням кількості нових випадків коронавірусу. Він заявив, що через це є ймовірність введення нового жорсткого карантину в країні.

Про це повідомляє Delfi.

"Якщо ми побачимо, що ситуація змінюється в рамках тих же пропорцій, не стабілізується і виходить за межі спалаху зараження, значить, будуть прийняті інші рішення", - сказав Скверняліс.

Голова уряду також додав, що громадянам потрібно пристосуватися до пандемії та робити все, щоб економіка збереглася. Він вважає, що люди повинні берегти себе для контролю над ситуацією.

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За словами Скверняліса, якщо у Литві фіксуватимуть 600-800 нових випадків коронавірусу, то в країні є ймовірність введення жорсткого карантину до 8 тижнів.

Зазначається, за останню добу в країні виявили 142 нових випадки коронавірусу, одна людина померла. Всього від початку епідемії заразилися 5 625 осіб, понад 2 600 вже вилікувалися.

Нагадаємо, уряд Литви змінив порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються через кордон.

Крім того, в Литві Сейм прийняв поправки до закону, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення правил самоізоляції.

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