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Литва обязала авто с российскими номерами покинуть ЕС в течение полугода

Фото: Литва обязала авто с российскими номерами покинуть ЕС в течение полугода (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Автомобили с российскими номерами, прибывшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и территорию всего Европейского союза в течение шести месяцев с даты въезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Исключения

Таможня напоминает о том, что исключения делаются только для зарегистрированных в Российской Федерации автомобилей, на которых граждане России следуют через территорию Литвы транзитом в Калининградскую область. Впрочем, для этого необходимо предъявить транзитный документ FTD. 

В частности таможня предостерегает от покупки или импорта автомобилей, которые были зарегистрированы в России или имеют российское происхождение. За нарушение законодательства грозит штраф и/или конфискация транспортного средства.

Запрет на въезд авто с российскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили о запрете въезда автомобилей с российскими номерами на их территорию после разъяснений Еврокомиссии относительно санкций. 

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ, или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

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