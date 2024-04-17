Литва запустила программу реабилитации украинских военных

Помощь Украине от Литвы

С первых дней полномасштабного вторжения России Литва выступает одним из самых преданных союзников Украины. Ее помощь охватывает как военную сферу, так и политическую поддержку евроинтеграционных и натовецких стремлений Украины.

В январе 2024 года во время визита в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявило выделении Украине пакета помощи на сумму 200 миллионов евро. Эти средства направлены на поддержку украинской экономики и обороноспособности в долгосрочной перспективе.

Недавно Литва сообщила о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета будет выделено 2 миллиона евро. Эти беспилотники станут важнейшим инструментом для украинских военных в борьбе с врагом.

Кроме военной помощи, Литва также будет оказывать Украине помощь в восстановлении поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Литва не только оказывает Украине существенную помощь, но и активно призывает международное сообщество к усилению санкций против России и предоставлению Украине всесторонней поддержки.

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