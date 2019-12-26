Литва заборонила, а Україна відкрила згубний імпорт електроенергії з Білорусі, - нардеп

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Парламент Литви затвердив законопроект про запобігання пропуску в країну електроенергії з Білорусі

Підписані президентом України Володимиром Зеленським зміни в закон "Про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" №330-IX, які лобіював голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус, зберігають безперешкодні можливості для імпорту електроенергії з Білорусі та транзиту через Білорусь російської електроенергії. Про це у Facebook написала народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Цей закон (підписані президентом зміни в Закон "Про ринок електроенергії") дозволяє імпорт електроенергії з енергодефіцитної Білорусі, тобто імпорт російської електроенергії, але через територію Білорусі або з її АЕС, яку наш друг Литва визнала загрозою своїй національній безпеці", - повідомила нардеп.

19 грудня парламент Литви затвердив законопроект про запобігання пропуску до Литви електроенергії, яка вироблятиметься Білоруською АЕС.

"Лазівки для потрапляння на ринок Литви "брудної" електроенергії були, тепер ми їх виправляємо", - прокоментував депутат сейму Литви Лауринас Касчюнас.

Климпуш-Цинцадзе повідомила, що президент Зеленський підписав законопроект, не чекаючи висновків Європейської комісії, що може стати порушенням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"Дочекатися відповіді Єврокомісії перед тим, як підписувати закон, я листом і закликала президента, але, ймовірно, хтось в Офісі Президент не хоче бачити Україну в єдиних енергетичних ринках ЄС і підсовує йому на підпис такі документи", - додала нардеп.

Комерційний імпорт електроенергії з країн, що не входять в Європейське енергетичне співтовариство, який почався з 1 жовтня, став можливий через внесення поправки в закон України про використання ядерної енергії. Ініціатором правки є голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. Член комітету Олексій Кучеренко стверджував, що "правка Геруса" внесена з порушенням регламенту Ради.

4 грудня був прийнятий законопроект, яким імпорт електроенергії з РФ забороняється тільки для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" і на "внутрішньодобовому ринку", а поставки на ринок "на добу вперед" залишили відкритими для Росії. Сегмент ринку "на добу вперед" є ціноутворюючим. Крім того, законопроектом надається право Кабміну в будь-який момент відновити імпорт електроенергії з Росії "за двосторонніми договорами" і на "внутрішньодобовому ринку". При цьому імпорт електроенергії з Білорусі ніяк не обмежується. 25 грудня президент Зеленський підписав цей закон.

Демпінгові поставки електроенергії з Росії та Білорусі призвели до штучного обмеження вироблення українськими виробникам. Державна компанія "Енергоатом" вже оцінила недоотриману виручку від обмежень у 100 млн гривень.

27 листопада під час зустрічі з президентом Литви Гитанасом Науседою президент України Зеленський заявив, що планує уважно вивчити доцільність купівлі Україною електроенергії з Білоруської АЕС, від чого відмовилися союзники України - Польща і Литва.