Литва забороняє імпорт е/е з Білорусі на тлі зростання імпорту е/е Україною

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Парламент Литви одноголосно затвердив відповідний законопроект

Парламент Литви одноголосно затвердив законопроект про запобігання пропуску до Литви електроенергії, яка вироблятиметься Білоруською АЕС. Про це пише РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Потенційні лазівки для потрапляння на ринок Литви "брудної" електроенергії були, тепер ми їх виправляємо", - прокоментував підсумки голосування депутат сейму Лаурінас Касчюнас.

Суть закону полягає у створенні механізму регулювання реалізації електроенергії на території Литви. Зокрема, він дозволяє анулювати ліцензії на імпорт електроенергії з країн, в яких діють небезпечні, за оцінкою Литви, електростанції.

Уряд Литви вважає, що АЕС, яку будує російська корпорація "Росатом", не відповідає стандартам безпеки. Литва останнім часом намагалася переконати партнерів у ЄС у необхідності блокувати імпорт електроенергії цієї станції на територію Євросоюзу.

Нагадаємо, міністр енергетики Олексій Оржель анонсував плани України щодо збільшення закупівель електроенергії з Білорусі в тому числі і з АЕС в м. Островець, що будується за гроші Росії. Зростання поставок білоруської і російської електроенергії сприяє і голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус, який ініціював початок імпорту російської електроенергії з жовтня цього року.

Як повідомлялося, комерційний імпорт електроенергії з Росії вперше за 4 роки став можливий внаслідок внесення правки в прийнятий 18 вересня закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

Ініціатором правки був член фракції "Слуга народу", керівник комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус. Член цього ж комітету комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правка Геруса внесена з порушенням регламенту Ради.

4 грудня був прийнятий законопроект №2233, яким імпорт електроенергії з РФ забороняється тільки для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" і "внутрішньодобовий ринок", у той час як постачання на ринок "на добу вперед" залишили для Росії відкритими. Сегмент ринку "на добу вперед" є ціноутворюючим. Крім того, законопроектом №2233 Кабміну надається право в будь-який момент відновити імпорт електроенергії з Росії за "за двосторонніми договорами" і на "внутрішньодобовий ринок".

Демпінгові поставки електроенергії з Росії та Білорусі призвели до штучного обмеження вироблення українськими виробникам. Державна компанія "Енергоатом" вже оцінила недоотриману виручку від цих обмежень в 100 млн грн.

За оцінками екс-міністра енергетики Івана Плачкова, відкривши доступ наддешевої російської електроенергії, Україна свідомо йде в залежність від Росії, що загрожує встановленням країною-агресором повного контролю над українським енергоринком.

Нагадаємо, 27 листопада під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою президент України Володимир Зеленський заявив, що планує уважно вивчити доцільність купівлі Україною електроенергії з Білоруської АЕС, від чого відмовилися найближчі союзники України - Польща і Литва.

"Все, що важливо для вас, важливо і для нас. Я вислухав президента. Я сказав, що я вислухав цей сигнал, і ми його обов'язково обговоримо в Києві", — у свою чергу відповів Зеленський.