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Литва призвала Россию повторить "жест доброй воли" и уйти из Украины

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Пятница 30 июня 2023 13:01
Литва призвала Россию повторить "жест доброй воли" и уйти из Украины Фото: Литва призвала Россию повторить "жест доброй воли" и уйти из Украины (mapio.net)
Автор: Сергей Пышкин

В годовщину освобождения нашими воинами острова Змеиный Литва призвала Российскую Федерацию осуществить еще один "жест доброй воли" и уйти с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представительства Литвы в ОБСЕ.

"По случаю 1-й годовщины освобождения острова Змеиный защитниками Украины мы призываем Россию перейти на следующий уровень своего "жеста доброй воли" и забраться со всей территории Украины. Немедленно!", - написало представительство.

Освобождение Змеиного

30 июня 2022 года враг покинул остров Змеиный после очередной операции наших военных. Российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона и заявили о так называемом "жесте доброй воли".

По случаю годовщины освобождения острова руководитель Офиса президента Андрей Ермак поделился видеороликом, который посвящен этой дате.

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