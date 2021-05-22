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Литва вийшла з блоку Китаю "17+1" і закликала також зробити інші країни ЄС

Автор: Ігор Литвиненко

Литва заявила про вихід з формату "17+1" між Китаєм і країнами Східної та Центральної Європи. При цьому Вільнюс закликав також вчинити й інші країни Євросоюзу.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, повідомляє Politico.

"Більше не існує такого поняття, як "17+1", оскільки з практичної точки зору Литва відсутня", - сказав Ландсбергіс.

Він закликав інші країни ЄС також відмовитися від ініціативи.

"З нашої точки зору, Євросоюзу пора перейти від розділяючого формату "16+1" до більш об'єднуючого і, отже, більш ефективного формату "27+1". ЄС є найсильнішим, коли всі 27 держав-членів діють спільно", - заявив глава МЗС Литви.

Ландсбергіс додав, що єдність ЄС є ключем до успіху блоку із зовнішніми партнерами.

"Відносини з Китаєм не повинні бути винятком", - додав він.

При цьому в Китаї заявили, що не знали про крок Литви.

Видання повідомляє, що вихід Литви із спільного з Китаєм формату свідчить про все більш хиткі відносини між Пекіном і Брюсселем. У четвер Європарламент переважною більшістю голосів проголосував за заморозку законодавчого процесу для ратифікації інвестиційного пакту ЄС з Китаєм, якщо Пекін не зніме санкції з законодавців ЄС через ситуацію з масовим інтернуванням уйгурських меншин.

Зараз у форматі залишилися ще 11 країн ЄС: Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія.

При цьому Китай хоче залучити до ініціативи ще п'ять країн - Албанію, Боснію і Герцеговину, Північну Македонію, Чорногорію і Сербію.

Раніше РБК-Україна писало, що в ЄС можуть почати робити заяви від імені 26 членів, а не всіх 27. Це може статися після серії вето Угорщини з ряду питань.

Також повідомлялося, що ЄС звинуватив Росію і Китай у роботі над підривом довіри до західних вакцин.

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