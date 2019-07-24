Литва виділить кошти на реконструкцію школи в Авдіївці

Уряд Литви готовий профінансувати реконструкцію школи №2 в Авдіївці Донецької області. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр Донецької облдержадміністрації.

Зокрема, під час зустрічі керівництва ОДА із делегацією Литовської Республіки, що відбулась 23 липня, сторони визначили стан та перспективи виконання фасадних і внутрішніх робіт за результатами огляду школи та узгодили план-графік виконання робіт.

"Литовська сторона візьме на себе зобов'язання щодо закупівлі та монтажу обладнання для учбового процесу, харчоблоку і будівництву спортивного майданчику... Уряд Литви готовий профінансувати свою частину робіт на 1 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проект реконструкції замовив департамент капітального будівництва облдержадміністрації. Загальна вартість робіт - понад 63 млн гривень.

Нагадаємо, 26 червня 2019 в Авдіївці обстріляли житлові будинки. Постраждалих та поранених серед мирного населення немає.