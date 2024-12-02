Литва ввела санкции против грузинских силовиков за подавление протестов

Протесты в Грузии

В Грузии уже несколько дней продолжаются протесты против правящей партии после того, как власти заявили о приостановлении интеграции страны в ЕС. Протесты продолжаются в Тбилиси и других грузинских городах.

Грузинские силовики по приказам властей разгоняют протесты, часто заканчивающие столкновениями и задержаниями. Против участников акций применяют водометы и слезоточивый газ.

Премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов. Он также заявил, что в стране не будет "сценария украинского Майдана". Украина ответила на следующие заявления.

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