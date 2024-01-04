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Литва выразила протест РФ из-за недавних атак на Украину

Четверг 04 января 2024 17:34
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Литва выразила протест РФ из-за недавних атак на Украину Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя посольства России в Вильнюсе, где ему выразили решительный протест в связи с недавними ракетными и беспилотными ударами по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Литва решительно осуждает войну России против Украины, включая эти акты жестокой агрессии, и призывает Россию немедленно положить ей конец. Российское политическое и военное руководство, виновное в преступлении агрессии против Украины, неизбежно должно быть привлечено к юридической ответственности", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что не избегут ответственности и те, кто наносит ракетные и беспилотные удары по украинским городам и их жителям, гражданской и критически важной инфраструктуре, которые по международному праву считаются военными преступлениями.

"Россия также будет обязана компенсировать Украине и ее народу все разрушения и потери, причиненные незаконной войной", - говорится в сообщении МИД.

В то же время Литва призывает международное сообщество усилить военную поддержку Украины, помогая ей адекватно защищаться от российской военной агрессии, и проводить еще более принципиальную политику в отношении России и ее сторонников, основанную на полной международной изоляции и жестких международных санкциях.

Массированный обстрел Украины 2 января

Российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов". Главными целями врага стали Киев и Харьков. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе Харькова.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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