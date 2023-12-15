Литва отремонтировала для Украины первые танки Leopard 2, которые были повреждены на войне

Литва отремонтировала первые танки Leopard 2 для Украины, поврежденные в ходе войны против России. Вскоре их вернут на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Работа отремонтированных танков была продемонстрирована на полигоне в Гайжюнай литовской армии (в Йонавском районе).

"Литва последовательно поддерживает борьбу Украины за независимость и не только направляет военную поддержку, но и помогает ремонтировать танки Leopard, крайне необходимые на поле боя. Сегодня мы можем увидеть, как выглядит отремонтированный и возрожденный мощный танк, который вскоре будет возвращен Украине", – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Однако, сколько именно техники было отремонтировано в Литве, не сообщается. Известно лишь, что ремонт танков занимается компанией Little Defense Services (LDS). Это предприятие было создано в Литве 2022 года двумя крупнейшими производителями военной техники в Европе – немецкими компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Фото: Leopard 2 отремонтировала Литва для Украины (twitter.com/Lithuanian_MoD)

Его цель – обслуживание и ремонт боевых машин, находящихся на вооружении сил союзников НАТО, дислоцированных в регионе стран Балтийского моря. Также оно способно обслуживать бронемашины Boxer, PUMA, БРЕМ Bergepanzer, разные версии танков Leopard 2 и 155-мм самоходные гаубицы PzH2000.

Ремонтом Leopard компания начала заниматься в октябре этого года. Кроме Литвы, ремонтом украинских танков Leopard занимается Польша.

Снабжение оружия Rheinmetall для Украины

Немецкий концерн Rheinmetal принимает участие в нескольких проектах в поддержку Украины. В них входят поставки боевых машин пехоты Marder, боеприпасов разного калибра, полевых госпиталей, военных грузовиков и в ближайшее время разведывательной системы LUNA Next Generation.

Также эта компания является партнером по многочисленным многосторонним соглашениям Ringtausch. Эта процедура, разработанная правительством Германии, предназначена для поддержки Украины в сотрудничестве с европейскими соседями ФРГ и партнерами НАТО.

В октябре Украина и концерн Rheinmetal создали совместное предприятие. Совместное предприятие будет обслуживать и ремонтировать технику, поставленную Украиной от союзников. На этом предприятии будет также проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

Leopard для Украины

Украина получает танки Leopard от союзников в рамках военной помощи для обороны от российского вторжения.

Недавно в Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами десять танков Leopard 1.

Кроме того,Дания анонсировала передачу Украине еще 30 Leopard 1.

Подробнее о характеристиках танка можете узнать в материале РБК-Украина.

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