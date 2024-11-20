Литва выделит дополнительные 10 млн евро на восстановление Украины

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте отметила, что Вильнюс продолжает оказывать поддержку Украине в условиях затянувшейся войны.

"Поскольку война России против Украины продолжается уже 1000 дней, Литва продолжает предоставлять мощную финансовую, гуманитарную и военную помощь. Этот фонд позволяет эффективно поддерживать восстановление жизненно важной инфраструктуры и общественных услуг, включая образование, здравоохранение и жилищное строительство", - заявила Скайсте.

Это уже второй взнос Литвы в данный фонд: ранее в декабре 2022 года вильнюс выделил 5 миллионов евро.

Фонд Всемирного банка, созданный в декабре 2022 года, объединил 17 стран-доноров, собравших почти 2 миллиарда евро.

С начала войны Литва оказала Украине помощь на сумму более 1,5 миллиарда евро, включая военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Перевод новых средств в фонд состоится в ближайшие дни после завершения необходимых юридических процедур.