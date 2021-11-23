Литва проведе клінічні випробування препарату від коронавірусу COVend
Фото: Литва проведе клінічні випробування препарату від коронавірусу COVend (Getty Images)
В Литві Каунаська клінічна лікарня розпочне наукові та клінічні дослідження ліків від коронавірусу. Препарат отримав назву COVend.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на LRT.
В клінічних випробуваннях братимуть участь близько 30 пацієнтів. Виробник препарату не вказується через конфіденційність.
За словами керівника проєкту Вільми Трашкейта-Юшкявічена, Литва одна з перших у світі зможе запропонувати своїм пацієнтам ліки проти коронавірусу.
Тривалість проєкту, в якому братимуть участь вісім країн Європи, становить близько 26 місяців.
Водночас Франція вже завершила відповідні випробування, результати яких назвали "багатообіцяючими".