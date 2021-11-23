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Литва проведе клінічні випробування препарату від коронавірусу COVend

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Вівторок 23 листопада 2021 19:50
Литва проведе клінічні випробування препарату від коронавірусу COVend Фото: Литва проведе клінічні випробування препарату від коронавірусу COVend (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Литві Каунаська клінічна лікарня розпочне наукові та клінічні дослідження ліків від коронавірусу. Препарат отримав назву COVend.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LRT.

В клінічних випробуваннях братимуть участь близько 30 пацієнтів. Виробник препарату не вказується через конфіденційність.

За словами керівника проєкту Вільми Трашкейта-Юшкявічена, Литва одна з перших у світі зможе запропонувати своїм пацієнтам ліки проти коронавірусу.

Тривалість проєкту, в якому братимуть участь вісім країн Європи, становить близько 26 місяців.

Водночас Франція вже завершила відповідні випробування, результати яких назвали "багатообіцяючими".

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