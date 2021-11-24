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Литва протестує проти планів запуску другого блоку Білоруської АЕС

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Середа 24 листопада 2021 02:07
Литва протестує проти планів запуску другого блоку Білоруської АЕС Фото: Литва протестує проти планів запуску другого блоку Білоруської АЕС (facebook.com/LRVRM)
Автор: Анна Полисученко

Литва висловила протест проти планів запуску другого блоку Білоруської АЕС. Представнику посольства Республіки Білорусь в Литві вручили ноту протесту у зв'язку з планами Мінська щодо запуску в кінці цього року другого енергоблоку АЕС, побудованої неподалік від литовського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Литви.

Міністерство закордонних справ зазначає, що введення в експлуатацію другого енергоблоку білоруської атомної електростанції подвоїть загрозу ядерній безпеці і навколишньому природному середовищу в Литві та інших країнах регіону і закликає Мінськ утриматися від цього "безвідповідального і небезпечного" рішення.

Литва також вимагає призупинити роботу 1-го блоку АЕС, поки не будуть виконані всі сучасні вимоги з ядерної безпеки.

Як зазначається, рішення Білорусі про будівництво атомної електростанції поблизу литовського кордону, на незначній відстані від Вільнюса, було і завжди буде найважливішим питанням у сфері безпеки.

У МЗС застерігають, що Литва буде використовувати всі можливі дипломатичні, політичні, правові та технічні засоби для захисту добробуту свого народу та інтересів власної національної безпеки.

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