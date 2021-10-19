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Литва запропонувала заборонити літакам, що літають до Білорусі, заходити в повітря ЄС

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував заборонити авіакомпаніям, що літають до Білорусі, літати до країн Європейського Союзу. З такою заявою він виступив на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

На зустрічі глав МЗС ЄС також було приділено час питанням міграції.

За словами Ландсбергіса, міграційна криза на кордонах Литви, Латвії та Польщі нікуди не дінеться.

"Я вже піднімав питання про те, що, як мені здається, Єврокомісія повинна переглянути свої пріоритети і повернути питання міграції на перше місце у своєму порядку денному. Дискусія вийшла жвавою, і ми почали обговорювати, які конкретні дії може зробити Європейська комісія", - заявив Ландсбергіс.

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ЛитваБілорусьМіграційна криза