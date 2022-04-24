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Литва запропонувала ЄС ввести санкції проти московського патріарха Кирила за підтримку війни

Фото: Кирила Гундяєва буде піддано санкціям ЄС за підтримку вторгнення в Україну (lrt.lt)
Автор: Олександр Білоус

Литва закликає Євросоюз ввести санкції щодо московського патріарха Кирила Гундяєва, який підтримав вторгнення в Україну. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що зараз йдуть дискусії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Да. Є така пропозиція, тільки поки ще проходять дискусії для досягнення взаємної угоди, тому остаточної відповіді поки немає, чи буде це введено", - сказав міністр.

Він вказав, що влада Литви бере участь в консультаціях про відділення Литовської православної церкви від московської єпархії, але підкреслив, що це питання самовизначення громади.

Відзначити, глава Російської православної церкви (РПЦ) Кирило Гундяєв прямо благословив вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Литва