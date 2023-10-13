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Литва усилит защиту критической инфраструктуры после аварии на газопроводе Balticconnector

Пятница 13 октября 2023 00:16
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Литва усилит защиту критической инфраструктуры после аварии на газопроводе Balticconnector Иллюстративное фото: Литва усилит защиту критической инфраструктуры (pixabay)
Автор: Наталья Кава

Правительство Литвы приказало усилить военно-морские патрули в ее территориальных водах в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Данное решение было принято в связи с недавней аварией в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией.

Усилят охрану для защиты питающего кабеля со Швецией и национальным терминалом сжиженного природного газа.

Следует отметить, что в Финляндии усилено взаимодействие с другими профильными органами, защищающими нацию. А норвежская полиция также ужесточила охрану вокруг некоторых энергетических объектов.

"В ответ на инцидент в Финляндии Litgrid усилил бдительность на объектах стратегического значения", – сообщил оператор системы передачи электроэнергии Литвы.

Повреждение газопровода

В ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. По оценкам властей, газопровод вышел из строя на несколько месяцев. При этом СМИ сообщают, что за повреждением газопровода могла стоять Россия.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что газопровод мог быть умышленно нанесен повреждением и правоохранители расследуют дело по факту вандализма. В НАТО заявили, что готовы помочь в расследовании.

Сегодня стало известно, что для ремонта повреждений на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией может потребоваться до пяти месяцев.

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Литва Балтийское море
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