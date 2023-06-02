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Литва об "охоте" России на Patriot: никто не решается сказать Путину правду

Фото: глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас (facebook_com_arvydas_anusauskas)
Автор: Наталья Юрченко

Россия "охотится" на комплексы противовоздушной обороны Patriot в Украине. Однако у оккупантов нет успеха, но они докладывают в Кремль об обратном.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Глава Минобороны отреагировал на многочисленные ночные атаки России на Украину. По его мнению, россияне не решаются сказать диктатору Владимиру Путину правду после того, как заявили об уничтожении Patriot в Украине.

"Россия все еще пытается каждую ночь выследить противоракетные комплексы Patriot. Однако безуспешно. Официальная версия уже лежит на столе у Путина - все батареи Patriot уничтожены. Никто не решается сказать ему правду", - заявил Арвидас Анушаускас.

Россия лжет о Patriot

Напомним, после ночной атаки 16 мая Россия заявила о якобы уничтожении системы ПВО Patriot в Киеве. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию. Он отметил, что комплекс получил незначительные повреждения, но его быстро восстановили. По его словам, уничтожить Patriot одним ударом невозможно.

Позже российские чиновники и пропагандисты не раз заявляли об уничтожении систем Patriot в Украине. В последний раз глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сделал соответствующее заявление 30 мая.

Спикер Воздушных сил назвал заявление Шойгу фейковым и подчеркнул, что Patriot в ночь на 29 мая сбил над Киевом все ракеты.

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