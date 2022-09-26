RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва передала Украине полсотни бронетранспортеров M113

Фото: глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Литва предоставила Украине полсотни единиц бронетранспортеров M113. Вильнюс продолжит поддерживать украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113", - заявил министр.

Глава Минобороны заверил, что Литва будет и в будущем предоставлять Украине военную помощь. По его словам, все поставки техники или иного вооружения Вильнюс обсуждает с союзниками НАТО.

"Наша армия - это армия НАТО, ее боеспособность также важна для наших союзников. В результате каждое обсуждение, если оно касается сокращения потенциала, отдачи, приходится обсуждать, как будем компенсировать, при чем с союзниками. Есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро", - объяснил Анушаускас.

Напомним, Литва закупила для ВСУ дроны-камикадзе Warmate. Украинские бойцы получат их в октябре-ноябре этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваБТРВоенная помощь