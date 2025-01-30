Литва передала Украине партию ПЗРК малой дальности

Литва передала Украине новую партию военной помощи. Украинские воины получили переносные зенитные ракетные комплексы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
Отмечается, что в конце прошлой недели в Украину прибыли переносные зенитные ракетные комплексы малой дальности с ракетами от Литвы.
В Минобороны Литвы добавляют, что основными направлениями поддержки Украины в этом году будут насущные потребности ВСУ (ПВО, боеприпасы, беспилотники, средства противодействия дронам) с одновременным развитием литовской оборонной промышленности, а также поддержка украинской оборонной промышленности через финансирование вооружений.
Литва также обещает поддерживать коалиции, в частности, коалицию по разминированию, деятельностью которой она руководит вместе с Исландией.
"Военная поддержка будет предоставляться через международные фонды, коллективные инициативы, обучение украинских военных и реабилитация раненых бойцов будет продолжаться", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что страны Балтии являются одними из главных партнеров Украины. Литва, Латвия и Эстония не только предоставляют Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь, а также поддерживают санкции ЕС против России, вступление Украины в ЕС и НАТО.
По данным Минобороны Литвы, Вильнюс предоставил украинской армии военную помощь на 767 млн евро.
Кроме того, командующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас допускал возможность отправки миротворческих сил в Украину.
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