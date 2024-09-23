Литва передает ТЭЦ. Что известно и сколько энергетической мощности получит Украина

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Как целая ТЭЦ окажется в Украине

На пресс-конференции в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с самого начала российско-украинской войны Кремль нацелился на энергетику в попытке погрузить Украину во тьму. За это время уничтожена половина энергетической инфраструктуры, что эквивалентно мощностям трех стран Балтии вместе взятых.

Отдельно она остановилась на 12-часовой атаке 26 августа, в результате которой миллионы украинцев на несколько часов остались без света. "Как друзья и партнеры Украины, мы должны сделать все возможное, чтобы свет не выключался. И с приближением зимы мы должны согреть храбрых людей Украины, одновременно поддерживая работу экономики", - подчеркнула глава ЕК.

По ее словам, в общей сложности Украине на зиму необходимо 17 ГВт мощностей. Европейская сторона готова покрыть четверть. Частично за счет помощи с восстановлением. На сегодня через механизм гражданской защиты передано более 10 000 генераторов и трансформаторов.

"И пока мы говорим, в Литве разбирают целую тепловую электростанцию, которая при нашей поддержке по частям отправляется в Украину, а затем собирается в Украине. Это показывает, насколько долго Европейский Союз и государства-члены готовы поддерживать ее", - сказала фон дер Ляйен.

Заявление о передаче тепловой электростанции из Литвы она повторила в минувшую пятницу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что это за станция, глава Еврокомиссии не уточнила, но судя по всему речь идет о Вильнюсской ТЭЦ-3.

По крайней мере именно о ней сообщалось ранее. В середине июля о передаче ТЭЦ объявила литовская компания Ignitis Gamyba. Тогда же было подписано соглашение о гуманитарной помощи. По данным DW, с оператором передачи "Хмельницкоблэнерго".

"Мы решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3 не просто так. Помимо того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи", - заявила Аста Сунгайлене, гендиректор Ignitis Gamyba.

Что известно о Вильнюсской ТЭЦ

Вильнюсская ТЭЦ-3 была третьей по величине электростанцией в Литве. Ее установленная тепловая мощность составляла 600 МВТ, электрическая - 360 МВт.

Объект начали строить в 1970-х годах на левом берегу реки Нерис на территории села Йоченю, в 13 километрах от центра столицы. Первый агрегат был установлен летом 1983-го, тогда же завершили монтаж дымовой трубы высотой 250 м и строительство мазутного резервуара на 20 000 тонн. К середине осени основная часть работ подходила к концу. А 29 декабря 1983 года считается официально датой запуска новой ТЭЦ.

На начало 2010-х Вильнюсская ТЭЦ-3 являлась станцией с самыми высокими выбросами в Литве. В связи с этим было объявлено о планах остановить работу. В 2013 году предлагалось провести реконструкцию под использование биотоплива или бытовых отходов, но через два года в правительстве заявили, что ТЭЦ не является необходимой для Вильнюса в плане обеспечения теплом.

Что касается оборудования, то паровой котел с промежуточным пароперегревателем произведен Таганрогским котельным заводом. Турбина - Ленинградским металлическим заводом, турбогенератор - Харьковским заводом "Электротяжмаш". Соответственно, оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3 должно быть хорошо знакомым украинским энергетикам.

Как отметила Аста Сунгайлене, станцию остановили в 2015-м, поскольку эксплуатационные расходы были слишком высоки, а ее блоки не оказывали существенного влияния на стабильность литовской энергосистемы.

"Хотя станция закрыта в течение девяти лет, нам удалось сохранить оборудование, которое сохранило полную функциональность. Станция проработала более 30 лет и обеспечивала теплом около половины Вильнюса. Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению инфраструктуры в Украине", - подчеркнула она.

Хватит на город размером с Вильнюс?

В пакет помощи от Ignitis Gamyba входит более 300 единиц оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3. Но куда большую ценность представляют сроки поставки и интеграции в энергосистему Украины.

В компании не разглашают детали, которые касаются мощности оборудования или украинской электростанции, на которую оно будет передано. Подчеркивается лишь, что максимально быстрая доставка и подключение являются главным приоритетом в критический период 2024 года.

Однако, как заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, переданная ТЭЦ должна заработать в Украине к этой зиме. "Планируем сделать все вовремя. Мы должны это сделать, потому что в противном случае у многих людей может не быть ни света, ни тепла", - говорил он летом.

По его словам, российские атаки с начала 2024 года уничтожили инфраструктуру стоимостью свыше 11 млрд евро. Предстоящая зима в Украине будет очень тяжелой, поэтому партнеры должны помочь. "Чтобы целый ряд городов - будь то Чернигов, Харьков или другие - не замерзли и были со светом", - сказал министр.

Демонтаж Вильнюсской ТЭЦ проводился с участием литовских специалистов. Монтажные работы в Украине должны проводиться силами украинских. Все работы финансирует Европейская комиссия.

По мнению Крейвиса, электроцентраль способна обеспечить электроэнергией город размером с Вильнюс. То есть с населением около 550 тысяч человек.

"Это действительно большое количество электроэнергии. Почти 400 МВт. А еще и тепло. Если она согревала Вильнюс, то могла бы пригодиться городу такого же размера. Может быть, не весь город в Украине получится обеспечить электричеством, но это, безусловно, существенная помощь. Когда украинцы увидели качество нашего оборудования, они обрадовались, что могут его получить", - добавил он.

Отметим, вероятно из соображений безопасности украинская сторона до сих пор публично не комментировала получение литовской ТЭЦ. Тем не менее в преддверии зимы на счету каждый мегаватт, и помощь даже на 400 МВт придется как нельзя кстати.

При подготовке текста использовались: заявления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, гендиректора компании Ignitis Gamyba Асты Сунгайлене, министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, публикации изданий BNS и LRT.