Литва засуджує визнання Сирією незалежності Абхазії і Південної Осетії

Литва висловила підтримку Грузії

Литва виступила із засудженням визнання незалежності Абхазії і Цхинвальського регіону (Південна Осетія) та висловила підтримку Грузії. Про це написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Литва найсильнішим чином засуджує цинічне порушення суверенітету та територіальної цілісності Грузії режимом Асада, який контролюється Кремлем. Повна солідарність з Грузією. Ті, хто стоять за цим ще одним явним порушенням міжнародного права, повинні відчути наслідки", - написав Лінкявічюс.

#Lithuania condemns in strongest terms cynical violation of #Georgia’s sovereignty and territorial integrity by the Kremlin controlled Assad regime. Full solidarity with Georgia. Those behind this yet another blatant violation of international law must face consequences. https://t.co/PZoKCRontk — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) May 29, 2018

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня 2018 року, Грузія заявила, що розриває дипломатичні відносини з Сирією. Причиною стало визнання Сирією незалежності Абхазії і Південної Осетії.