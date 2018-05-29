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Литва засуджує визнання Сирією незалежності Абхазії і Південної Осетії

НовиниПолітика    29.05.2018 - 17:03
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com U2017EE Estonian Presidency)
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com U2017EE Estonian Presidency)

Литва висловила підтримку Грузії

Литва виступила із засудженням визнання незалежності Абхазії і Цхинвальського регіону (Південна Осетія) та висловила підтримку Грузії. Про це написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Литва найсильнішим чином засуджує цинічне порушення суверенітету та територіальної цілісності Грузії режимом Асада, який контролюється Кремлем. Повна солідарність з Грузією. Ті, хто стоять за цим ще одним явним порушенням міжнародного права, повинні відчути наслідки", - написав Лінкявічюс.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня 2018 року, Грузія заявила, що розриває дипломатичні відносини з Сирією. Причиною стало визнання Сирією незалежності Абхазії і Південної Осетії.

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Теги публікації: Литва, Южная Осетия, Грузія, Абхазия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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