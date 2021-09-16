Литва відгородиться від Білорусі 100-кілометровим колючим дротом до кінця року

За словами, прем'єр-міністра Литви Інґріди Шимоніте, наразі уряд веде переговори з Міністерством національної оборони щодо виділення додаткових сил, зокрема залучення військовослужбовців.

"Найризикованішу ділянку, що становить близько 100 км, найлегший доступ і найбільший стрес для наших служб з контролю за кордонами, нарешті, буде завершено відповідно до наявних планів у цьому році", - йдеться в повідомленні.

Крім того, робота на цьому не завершиться, продовжувати встановлювати колючий дріт планують і з початку наступної весни.