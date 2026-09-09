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Литва возглавит Совет ЕС: в приоритетах - санкции против РФ и вступление Украины

03:59 09.09.2026 Ср
1 мин
Среди приоритетов - не только оборона, но и ускорение вступления Украины в ЕС
aimg Екатерина Коваль
Фото: глава МИД Литвы Кястутис Будрис (Getty Images)

Литва готовится возглавить Совет ЕС и уже определила свои главные приоритеты на этот период - безопасность и оборона, трансатлантическое единство, расширение ЕС и поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х (Twitter) главы МИД Литвы Кястутиса Будриса.

Литва готовится возглавить Совет ЕС и уже наметила свои приоритеты на этот период. Среди них – безопасность и оборона, трансатлантическое единство, расширение ЕС и безусловная поддержка Украины.

Заявление Будрис сделал после ежегодной встречи литовских послов, где обменялся мнениями с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. По его словам, у Европы есть выбор - реагировать или возглавить процесс. Литва выбирает второй путь.

Это, по словам министра, означает более сильную поддержку Украины, более жесткие санкции против России и Беларуси, а также более быстрый европейский путь для Украины и Молдовы.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа уже заявлял, что Литва ускорит открытие остальных кластеров для Украины во время председательства в Совете ЕС - однако подчеркнул, что прогресс зависит и от выполнения обязательств самим Киевом.

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