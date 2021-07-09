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Литва звинуватила висланих білоруських дипломатів в шпигунстві

Автор: Сергій Пишкін

Голова уряду Литовської республіки Інгріда Шимоніте звинуватила висланих з країни послів Білорусі у шпигунстві. Литва заявила про інформацію стосовно їх зв’язку з безпековими структурами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Eurasia Daily.

За словами Шимоніте, Литва має у розпорядженні відомості про те, що окремі вислані білоруські дипломати займалися шпигунством.

"Ми також знали про дипломатів, котрі були співробітниками безпекових структур Білорусі", - відзначила Шимоніте.

Варто відзначити, що скорочення дипломатичного складу посольства Білорусі в Литві розпочалося ще 7 липня, як відповідь держави на дружню поведінку з боку республіки. Також МЗС Литви зажадало негайного звільнення політв’язнів та незаконно утримуваних осіб на території Білорусі.

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