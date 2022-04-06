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Литва має намір заборонити транзит з Росії через країну в Калінінград

Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (flickr Lietuvos Respublikos Seimas3)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що уряд веде консультації щодо припинення вільного транзиту з Росії через країну в Калінінград. При цьому вона додала, що в односторонньому порядку таке рішення Вільнюс прийняти не може.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Спрощений транзит - це не просто наше рішення, це тристороння угода: не тільки в Литві, де у країни може бути дуже сильна або менш сильна думка, це зобов'язання ЄС. І все ж ми не можемо ігнорувати погляди Євросоюзу як цивілізованого співтовариства на те, як вирішувати це питання. Але я не можу сказати, що консультацій на цю тему немає", - заявила вона.

Прем'єр додала, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання, однак вводити відразу всі обмеження недоречно.

"Чуються заклики - чиніть так, реагуйте інакше. Якби ми ще 25 лютого відреагували всім тим, що ми робимо зараз, невідомо, що б ми робили зараз, якби не залишилося ніяких додаткових кроків, якби у нас не було того, що ми можемо викласти на стіл, щоб підняти для Кремля ціну цієї війни", - заявила Шимоніте.

У свою чергу заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що можливі авантюри європейських країн, спрямовані на блокаду Калінінграда, - це гра з вогнем.

"Я дуже сподіваюся, що розсудливість в Європі все-таки не дозволить пуститися в будь-які ігри навколо Калінінграда. Думаю, багато хто розуміє, що це гра з вогнем", - заявив чиновник.

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