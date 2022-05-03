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Литва має намір створити повітряний коридор для військових безпілотників

Фото: Литва має намір створити повітряний коридор для військових безпілотників (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У повітряному просторі на південному заході Литви планується створити спеціальний повітряний коридор для військових безпілотників. Такі зміни в порядку використання повітряного простору, спрямовані на посилення контролю і спостереження за прикордонним районом з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Литовські Збройні сили прагнуть розширити сили безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та їх оперативні можливості, тому розробляють повітряний коридор шириною 1 км від полігону Казлу Руда до західного кордону країни.

Згідно з запланованою процедурою, Збройні сили Литви зобов'язуються активувати коридор у вечірній час і зняти обмеження повітряного простору після використання коридору або завершення місії.

Учасники зустрічі домовилися підготувати неофіційний меморандум про передбачуваний повітряний коридор, який буде служити керівництвом як для пілотів, що збираються літати в повітряному просторі Південно-Західної Литви, так і для представників Збройних сил Литви, які планують польоти військових безпілотників.

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