Литва хоче від'єднатися від Московського патріархату

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте написала листа Вселенському Патріарху Варфоломію, в якому висловила підтримку уряду прагненню частини православних відокремитися від Московського патріархату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Публічна підтримка Московським патріархом Кирилом війни Росії проти України неприйнятна для частини православних Литви, тому, на думку прем'єр-міністра, природно і людяно, що православні Литви мають право сповідувати свою віру без конфлікту совісті", - йдеться в повідомленні.
У листі Патріарху Шимоніте висловила підтримку звернення віруючих і підтвердила готовність обговорити можливу роль уряду у відновленні діяльності Константинопольського патріархату в Литві.
Прем'єр-міністр також підкреслила, що православ'я є другою за величиною традиційною релігійною громадою в Литві. Крім того, православна громада в країні швидко зростає, оскільки в Литві оселилися понад 50 тисяч біженців з України.
Раніше глава Литовської православної церкви митрополит Інокентій звільнив кількох православних священиків, коли вони вирішили звернутися до Константинопольського патріарха з проханням увійти до його складу.
Нагадаємо, з 1 липня Литва відкликає свого посла в Російській Федерації.
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