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Литва хоче від'єднатися від Московського патріархату

Фото: Литва має намір від'єднатися від Московського патріархату (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте написала листа Вселенському Патріарху Варфоломію, в якому висловила підтримку уряду прагненню частини православних відокремитися від Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Публічна підтримка Московським патріархом Кирилом війни Росії проти України неприйнятна для частини православних Литви, тому, на думку прем'єр-міністра, природно і людяно, що православні Литви мають право сповідувати свою віру без конфлікту совісті", - йдеться в повідомленні.

У листі Патріарху Шимоніте висловила підтримку звернення віруючих і підтвердила готовність обговорити можливу роль уряду у відновленні діяльності Константинопольського патріархату в Литві.

Прем'єр-міністр також підкреслила, що православ'я є другою за величиною традиційною релігійною громадою в Литві. Крім того, православна громада в країні швидко зростає, оскільки в Литві оселилися понад 50 тисяч біженців з України.

Раніше глава Литовської православної церкви митрополит Інокентій звільнив кількох православних священиків, коли вони вирішили звернутися до Константинопольського патріарха з проханням увійти до його складу.

Нагадаємо, з 1 липня Литва відкликає свого посла в Російській Федерації.

Ми також писали про те, що в Латвії для українських біженців продовжили безкоштовний мобільний зв'язок.

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Литва